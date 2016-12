Trailer del film Sundown Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Fernando Lebrija Cast:

Devon Werkheiser, Sean Marquette, Silverio Palacios Trama del Film SUNDOWN:

Un adolescente introverso disobbedisce ai genitori e parte per la sua vacanza di primavera in Messico seguendo la ragazza dei suoi sogni. L'incontro con una ragazza squillo e il furto del Rolex del padre renderanno il suo viaggio un'avventura selvaggia e indimenticabile.



