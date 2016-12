Trailer del film Kickboxer: Vengeance Teaser Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Teaser Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Azione Regia:

John Stockwell Cast:

Jean-Claude Van Damme, Alain Moussi, Darren Shahlavi, Dave Bautista, Georges St-Pierre, Gina Carano, Jean-Claude Van Damme, Justin Lebrun, Luis Da Silva Jr, Sara Malakul Lane, Sue-Lynn Ansari Trama del Film KICKBOXER: Vengeance:

Kurt Sloan (Alain Moussi) è un talentuoso artista delle arti marziali che si reca in Thailandia, dove dovrà imparare i segreti del kickboxer per vendicare la morte del fratello avvenuta per mano di Tong Po (Dave Bautista). In questa nuova versione del film, Jean-Claude Van Damme interpreterà il Maestro Chow (interpretato da Dennis Chan nel film originale), che insegna a Sloan l’arte del calci.



