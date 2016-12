Trailer del film Free State Of Jones Trailer Originale II - iVid Portale dei trailer Trailer Originale II





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

01/12/2016 Genere: Guerra Regia:

Gary Ross Cast:

Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Keri Russell, Mahershala Ali Trama del Film FREE STATE OF JONES:

The Free State of Jones, diretto da Gary Ross (il regista del primo Hunger Games) e con Matthew McConaughey che interpreta Newton Knight, un contadino e soldato del Mississippi che durante la Guerra Civile degli Stati Uniti guidò un gruppo di ribelli - altri contadini e schiavi neri – contro l’esercito degli Stati confederati. La rivolta di Knight portò l’area della contea di Jones a separarsi dalla Confederazioni e a creare lo Stato libero di Jones.



-- Seleziona il video -- Trailer Originale Clip Originale - Battle Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 1.694 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale II Film FREE STATE OF JONES Mahershala Ali Keri Russell Gary Ross Gugu Mbatha-Raw Matthew McConaughey