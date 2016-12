Trailer del film Il Grande Gigante Gentile Trailer Originale III - iVid Portale dei trailer Trailer Originale III





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

30/12/2016 Genere: Fantasy Regia:

Steven Spielberg Cast:

Mark Rylance, Bill Hader, Jemaine Clement, Penelope Wilton, Ruby Barnhill, Rafe Spall Trama del Film IL GGG - Il Grande Gigante Gentile:

Il GGG (Mark Rylance) è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - rapisce Sophie (Ruby Barnhill), una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni. L’affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a nuova strage, il GGG e Sophie decidono di avvisare nientemeno che la Regina d’Inghilterra dell’imminente minaccia, e tutti insieme concepiranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte.



-- Scegli la provincia -- Aosta Catania Grosseto Mantova Novara Palermo Pesaro Urbino Vicenza

-- Seleziona il video -- Clip - La Piccola Saputella Teaser Originale Trailer Originale Teaser Italiano Trailer Italiano Clip Originale - Giantspeak Trailer Italiano 2 Featurette - Steven Spielberg



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 879 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale III Film Jemaine Clement Mark Rylance Penelope Wilton Steven Spielberg Ruby Barnhill Rafe Spall Bill Hader il-grande-gigante-gentile