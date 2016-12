Trailer del film Emma's Chance Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Anna Elizabeth James Cast:

Greer Grammer, Joey Lawrence, Missi Pyle, Jennifer Taylor, Christina Robinson Trama del Film EMMA'S CHANCE:

Emma deve lavorare in un ranch dopo aver infranto la legge per una bravata con gli amici. Si affeziona tanto ad un cavallo che nessuno, fino a quel momento, era riuscito a domare. Il rapporto che instaura con l'animale sarà l'occasione per ritrovare la speranza e riscattarsi dalle sofferenze del passato.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 101 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film emmas-chance Christina Robinson Jennifer Taylor Missi Pyle Anna Elizabeth James Joey Lawrence Greer Grammer