Trailer del film Into The Forest Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Patricia Rozema Cast:

Ellen Page, Evan Rachel Wood, Max Minghella Trama del Film INTO THE FOREST:

In un futuro imprecisato ma non lontano, un improvviso blackout fa piombare nel buio l’intero Nord America. Nell ed Eva, due sorelle, devono sopravvivere in uno scenario che assume sempre più contorni apocalittici. Con la civiltà così come la conoscevano vicina alla fine, dovranno preoccuparsi di conservare le risorse e proteggersi l’un l’altra dai pericoli nascosti nell’oscurità.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 298 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film into-the-forest Ellen Page Max Minghella Patricia Rozema Evan Rachel Wood