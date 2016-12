Trailer del film Hands Of Stone Teaser Originale - iVid Portale dei trailer Teaser Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Jonathan Jakubowicz Cast:

Robert De Niro, Edgar Ramirez, Usher Trama del Film HANDS OF STONE:

Il film racconterà le gesta sportive del pugile (Edgar Ramirez) aiutato dal suo allenatore Ray Arcel (Robert De Niro), e sembra che si soffermerà in particolare sulla storia del leggendario match contro Sugar Ray Leonard. I due pugili, rivali da sempre, si sono incontrati il 25 novembre 1980 al Louisiana Superdome di New Orleans per la seconda nella loro carriera. L’incontro terminò in modo molto imprevedibile: nel corso dell’ottavo round, Duran voltò le spalle all’avversario e pronunciò la famosa frase “No mas” (“Mai più” in spagnolo), l’arbitro lo interpretò come un ritiro e diede la vittoria per ko tecnico a Leonard, nonostante Duran sostenne di non aver mai pronunciato quelle parole. Dopo quell’episodio perse tutta la stima della popolazione del Panama, e ci sarebbe voluti anni prima che fosse nuovamente benvoluto dai suoi connazionali.



