Data di uscita del film:

2016 Genere: Fantascienza Regia:

Mark Elijah Rosenberg Cast:

Mark Strong, Sanaa Lathan, Luke Wilson, Charles Baker Trama del Film APPROACHING THE UNKNOWN:

William D. Stanaforth viene inviato in una solitaria missione spaziale di sola andata che rappresenta il primo passo dell’umanità verso la colonizzazione di Marte. Seguito da tutto il mondo, l’uomo è completamente solo ma, quando durante il viaggio si verifica un’avaria nei sistemi vitali di supporto della nave, è costretto a compiere delle scelte terribili che minacceranno la sua sanità mentale, la missione e la sua stessa sopravvivenza.



