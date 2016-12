Trailer del film The Duel Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Western Regia:

Kieran Darcy-Smith Cast:

Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Alice Braga, Emory Cohen, William Sadler, Raphael Sbarge, Benedict Samuel, Christopher Berry, Jose Zuniga Trama del Film THE DUEL:

Nel film The Duel, Liam Hemsworth è David Kingston, un Ranger del Texas che indaga su una serie di omicidi in una piccola città guidata da un carismatico predicatore di nome Abraham Brant, interpretato da Woody Harrelson. Tuttavia l'indagine sotto copertura di routine diventa ben presto qualcosa di personale per il ranger che deve risolvere il caso prima che la misteriosa cittadina scopra chi è in realtà. Il trailer ci svela che questo ambiguo predicatore è lo stesso uomo che anni prima ha ucciso il padre di David.



