2016 Genere: Drammatico Regia:

Justin Chadwick Cast:

Alicia Vikander, Dean DeHaan, Christoph Waltz, Cara Delevingne, Judi Dench, Zach Galifianakis Trama del Film TULIP FEVER:

Tulip Fevere è la trasposizione cinematografica del romanzo di Deborah Moggach , che racconta la romantica storia tra Sophia (Alicia Vikander) e l’artista (Dean DeHaan) assunto dal marito (Christoph Waltz) per dipingere il suo ritratto. Il film è ambientato in Olanda nei primi anni del 17° secolo, durante il periodo noto come Tulip Mania. In Tulip Fever, i due giovani amanti decidono di investire nel mercato dei tulipani al fine di costruire un futuro insieme.



