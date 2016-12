Trailer del film The Dog Lover Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





2016 Genere: Drammatico Regia:

Alex Ranarivelo Cast:

James Remar, Lea Thompson, Jayson Blair Trama del Film THE DOG LOVER:

The dog lover è un dramma di suspense e provocatorio basato su eventi realmente accaduti. SARA GOLD è una stella nascente presso l'Agenzia Animals United Protection (UAPA), una grande organizzazione per i diritti degli animali che conduce salvataggi di animali e lobby per le leggi sul benessere degli animali migliori. Per un importante incarico, Sara va sotto copertura come stagista del college per infiltrarsi in un sospetto "canile per cuccioli" gestito dalla enigmatica DANIEL HOLLOWAY. Sara si integra presto con Daniel e la sua famiglia, e viene a sapere tutto sul mondo del cane e dell' allevamento, ma è difficile trovare alcun segno di maltrattamento sugli animali. Le squadre dell'UAPA , con le forze dell'ordine locali fanno un raid nella fattoria, accusando Daniel del trattamento disumano degli animali. Sara si ritrova divisa tra il suo lavoro e fare ciò che è giusto, e si ritrova davanti alle contraddizioni morali del suo lavoro con l' UAPA.



