Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

Nicolas Boukhrief Cast:

Dimitri Storoge, Malik Zidi, Ahmed Dramé, François Civil, Nassim Si Ahmed Trama del Film MADE IN FRANCE:

Il protagonista, Sam, è un giornalista musulmano che s'infiltra nei circoli fondamentalisti delle banlieue della capitale ed entra in contatto con una cellula jihadista composta di cittadini francesi, che sta progettando una serie di attacchi congiunti, sugli Champs-Elysées e in altri luoghi di Parigi. Terroristi francesi, attentati multipli: le analogie con la realtà sono inquietanti, e poco aiuta pensare che in fondo del disagio montante nelle periferie francesi - vivaio fertilissimo per i reclutatori di giovani combattenti nel nome di Allah - si parla ormai da anni.



