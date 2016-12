Trailer del film Manhattan Night Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

Brian DeCubellis Cast:

Adrien Brody, Yvonne Strahovski, Campbell Scott, Jennifer Beals, Linda Lavin Trama del Film MANHATTAN NIGHT:

Porter Wren è il giornalista di un tabloid newyorchese che si occupa di notizie scandalistiche. Tra le mura di casa si comporta come un marito modello che ama con dolcezza la moglie. La sua vita cambia radicalmente quando un'affascinante sconosciuta gli chiede di indagare sull'omicidio del marito regista. Porter cede al suo fascino ma si ritrova coinvolto in una relazione molto pericolosa. Trascinato in un'avventura apparentemente senza via d'uscita, sarà costretto a mettere in discussione il suo matrimonio, la sua professione e la sua stessa vita



