Trailer del film Sky Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Fabienne Berthaud Cast:

Norman Reedus, Lena Dunham, Diane Kruger, Q’orianka Kilcher Trama del Film SKY:

Storia di Romy (Diane Kruger), che va in vacanza negli Stati Uniti con il marito Richard (Gilles Lellouche) che è un violento. Il viaggio diventa un regolamento di vecchi conti e Romy alla fine lo lascia per un altro uomo(Norman Reedus).



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 129 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Fabienne Berthaud sky Lena Dunham Norman Reedus Diane Kruger Q’orianka Kilcher