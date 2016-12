Trailer del film Swiss Army Man Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Azione Regia:

Daniel Kwan, Daniel Scheinert Cast:

Mary Elizabeth Winstead, Daniel Radcliffe, Paul Dano, Timothy Eulich, Marika Casteel Trama del Film SWISS ARMY MAN:

Hank, un uomo ormai senza speranza tenta di suicidarsi ma scorge qualcosa in riva al mare. Perso ormai da tempo nella natura selvaggia di un'isola, Hank vede un cadavere le cui origini sono misteriose. Ma a lui poco importa: con quel cadavere si imbarcherà in un epico viaggio avventuroso per tornare a casa. Hank decide anche di convincere il corpo morto di come la vita sia degna di essere vissuta. Riuscirà nella surreale impresa?



