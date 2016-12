Trailer del film Blood Father Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Jean-François Richet Cast:

Ryan Dorsey, Mel Gibson, Elisabeth Rohm, Diego Luna, William H. Macy. Trama del Film BLOOD FATHER:

Dopo che il fidanzato la inguaia per aver rubato una fortuna al cartello del narcotraffico, la diciottenne Lydia è costretta a darsi alla fuga trovando un solo alleato: il padre John, un motociclista ubriacone, tossicodipendente e fuorilegge. Determinato a proteggere la figlia da ogni male, John per una volta in vita sua farà la cosa giusta.



