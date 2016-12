Trailer del film The 100 - Stagione Iii Trailer Originale esteso - iVid Portale dei trailer Trailer Originale esteso





Data di uscita del film:

2016 Genere: Fantascienza Regia:

Kass Morgan, Matt Miller Cast:

Eliza Taylor, Isaiah Washington, Henry Ian Cusick, Marie Avgeropoulos, Paige Turco, Kelly Hu, Christopher Larkin, Thomas McDonell, Eli Goree Trama del Film THE 100 - Stagione III:

Nelle passate stagioni i profughi dei 100 inviati sulla Terra sono stati in guerra, prima con i Grounders e poi con gli abitanti di Mount Weather, ma anche con sé stessi. Ora che la guerra è finita e la battaglia contro Mount Weather è stata vinta, i prigionieri sono tornati a casa, ma la pace è solo apparente. I protagonisti dovranno affrontare nuove sfide e nuove minacce, spingersi oltre i propri limiti e capire cosa vuol dire veramente essere umani. La vita di Clarke, Bellamy & co cambierà per sempre e questa volta la lotta, questa volta, sarà per salvare la razza umana. Cosa succederà in The 100? Sappiamo che la nuova stagione avrà un’ambientazione ancora più futuristica, ma ci saranno anche dei rimandi al passato. Si tornerà a quando tutto è cominciato e vedremo come il mondo si è poi concluso nel 2052.



