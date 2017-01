Trailer del film The Birth Of A Nation Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

19/01/2017 Genere: Drammatico Regia:

Nate Parker Cast:

Armie Hammer, Jackie Earle Haley, Gabrielle Union, Penelope Ann Miller, Nate Parker Trama del Film THE BIRTH OF A NATION:

Nel 1831, l'ex schiavo Nat Turner diventa il leader del movimento di liberazione degli afro-americani in Virginia.



