Trailer del film Shitt's Creek - Stagione I Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Dan Levy, Eugene Levy Cast:

Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy, Annie Murphy Trama del Film SHITT'S CREEK - Stagione I:

Una famiglia appartenente a un ceto sociale molto alto, con un cospicuo conto in banca, si ritrova improvvisamente su lastrico. A questo punto non resta che fare le valigie e trasferirsi nel piccolo paesino di Schitt's Creek, una cittadina che loro hanno sempre ridicolizzato e schernito. Riusciranno a farsi accettare e a integrarsi?



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 165 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Dan Levy Catherine O'Hara Eugene Levy schitt's-creek-season-1 Annie Murphy