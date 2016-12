Trailer del film Tutte Le Strade Portano A Roma Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Ella Lemhagen Cast:

Sarah Jessica Parker, Rosie Day, Raoul Bova, Claudia Cardinale, Paz Vega. Trama del Film TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA:

Maggie è un'insegnante di New York che parte per un viaggio in Italia insieme alla figlia adolescente. Incontrerà Luca, un suo ex amante, con il quale proverà a riallacciare i rapporti. Ma la madre di lui, la figlia di lei e alcuni imprevisti metteranno a dura prova l'amore.



