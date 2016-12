Trailer del film They're Watching Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Micah Wright, Jay Lender Cast:

David Alpay, Brigid Brannagh, Kris Lemche, Carrie Genzel, Mia Faith Trama del Film THEY'RE WATCHING:

Il film girato in Romania segue l'iter di ogni film found footage visto sinora, oltre un'ora di riprese in stile "documentario" che potrebbero mettere a dura prova anche lo spettatore più paziente, ma poi nel finale si scatena una follia che stordisce lo spettatore a colpi di violenza e CG. Quando uno show televisivo americano visita un remoto villaggio dell'Europa orientale, la giovane troupe pensa che la mancanza di Moka Latte e wi-fi gratuito sarà il peggiore dei loro problemi. Ma dopo che le loro riprese interrompono un rituale religioso privato allestito dai superstiziosi abitanti del villaggio, la situazione prende una folle svolta "omicida" e quando il sangue comincia a scorrere le cose si faranno davvero bizzarre.



