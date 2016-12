Trailer del film La Casa Per Bambini Speciali Di Miss Peregrine Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

15/12/2016 Genere: Drammatico Regia:

Tim Burton Cast:

Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Judi Dench, Chris O'Dowd, Terence Stamp, Ella Purnell, Lauren McCrostie Trama del Film MISS PEREGRINE - La Casa dei Ragazzi Speciali:

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Ransom Riggs e in Italia edito da Rizzoli con il titolo La Casa per bambini speciali di Miss Peregrine. In un'isola misteriosa in cui si trova un orfanotrofio abbandonato. Al suo interno vi è una collezione di fotografie molto strane. Quando la tragedia si abbatte sulla sua famiglia, il sedicenne Jacob decide di attraversare l'oceano per scoprire il segreto racchiuso tra le mura della casa in cui, decenni prima, avevano trovato rifugio il nonno Abraham e altri piccoli orfani scampati all'orrore della Seconda guerra mondiale. Soltanto in quelle stanze abbandonate e in rovina, rovistando nei bauli pieni di polvere e dei detriti di vite lontane, Jacob potrà stabilire se i ricordi del nonno, traboccanti di avventure, di magia e di mistero, erano solo invenzioni buone a turbare i suoi sogni notturni. O se, invece, contenevano almeno un granello di verità, come sembra testimoniare la strana collezione di fotografie d'epoca che Abraham custodiva gelosamente. Possibile che i bambini e i ragazzi ritratti in quelle fotografie ingiallite, bizzarre e non di rado inquietanti, fossero davvero, come il nonno sosteneva, speciali, dotati di poteri straordinari, forse pericolosi? Possibile che quei bambini siano ancora vivi, e che - protetti, ma ancora per poco, dalla curiosità del mondo e dallo scorrere del tempo - si preparino a fronteggiare una minaccia oscura e molto più grande di loro?



