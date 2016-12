Trailer del film Too Late Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Dennis Hauck Cast:

John Hawkes, Crystal Reed, Robert Forster, Natalie Zea, Jeff Fahey Trama del Film TOO LATE:

Quando una giovane di nome Dorothy scompare, la sua famiglia, preoccupata, ingaggia l'investigatore privato Mel Sampson per scoprire cosa è successo. Vagando per Los Angeles alla ricerca di indizi, Sampson si rende conto di essere legato a quella vicenda più di quanto potesse immaginare. E così, più indaga nel passato di Dorothy, e più è costretto a confrontarsi con la propria vita.



