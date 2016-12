Trailer del film Green Room Trailer Originale II - iVid Portale dei trailer Trailer Originale II





Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

Jeremy Saulnier Cast:

Anton Yelchin, Imogen Poots, Alia Shawkat, Callum Turner, Joe Cole Trama del Film GREEN ROOM:

Una band punk a corto di serate accetta da un roadie scalcagnato di suonare ad un ritrovo di white supremacists, skinhead d'estrema destra da provincia americana. Giunti in loco la serata si svolge in uno scenario di grande tensione e la band la porta avanti con la sfacciataggine che gli compete ma la tragedia inizia a spettacolo finito, quando prima di andarsene sono involontari testimoni di un omicidio a sangue freddo da parte degli organizzatori. Rinchiusi in una stanza sanno che tutti lì fuori li vogliono morti e, a differenza loro, sono perfettamente in grado di ucciderli.



