Data di uscita del film:

2016 Genere: Azione Regia:

Alex Brewer Cast:

Nicolas Cage, Elijah Wood, Jerry Lewis Trama del Film THE TRUST:

Cage e Wood interpretano due poliziotti corrotti che scoprono una cassaforte nascosta mentre stanno lavorando nel deposito delle prove del dipartimento di polizia. Quando cercano di fuggire con il contenuto, si trovano di fronte ad ancora più corruzione che li obbliga a lottare per la loro vita e a mettere in discussione ogni loro mossa.



