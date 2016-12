Trailer del film The Wave Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Catastrofico Regia:

Roar Uthaug Cast:

Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro, Eili Harboe, Herman Bernhoft. Trama del Film THE WAVE:

Si dice che un giorno la montagna Åkneset, che si trova nel fiordo di Geiranger, provocherà un potente maremoto di 80m di altezza che distruggerà tutto. Per il geologo Kristian Eikjord (Kristoffer Joner) comincerà una corsa contro il tempo in cui cercherà di salvare la sua vita e quella dei suoi cari prima che le potenti forze della natura della Norvegia si abbattano sulla sua terra.



-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 2.548 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film THE WAVE Eili Harboe Jonas Hoff Oftebro Ane Dahl Torp Herman Bernhoft. Kristoffer Joner Roar Uthaug