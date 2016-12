Trailer del film No Letting Go Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Jonathan D. Bucari Cast:

Kathy Najimy, Janet Hubert, Alysia Reiner, Jared Gilman, Noah Fleiss, Richard Burgi, Cheryl Allison Trama del Film NO LETTING GO:

Basato su una storia vera, "No Letting Go" segue il viaggio della lotta di una famiglia per comprendere e affrontare il comportamento irregolare del loro giovane figlio e la sua instabilità emotiva. La vita della famiglia comincia a svelare loro che il loro figlio di mezzo diventa sempre più fragile e incapace di gestire la vita di tutti i giorni. La madre si tuffa in una missione disperata per aiutare suo figlio e la famiglia si trova di fronte a scelte sempre più difficili. Ma con pazienza, amore, e il coraggio, la resistenza dello spirito umano prevale. Il film è una eccezionale fusione chedà voce a milioni di persone che hanno sofferto da soli e in silenzio la loro malattia mentale o di un loro familiare . Una drammatica, storia potente, "No Letting Go" è straziante.



