Trailer del film Nina Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Biografico Regia:

Cynthia Mort Cast:

Zoe Saldana Trama del Film NINA:

Zoe Saldana interpreta Nina protagonista del biopic incentrato sulla figura iconica della grande pianista e cantante jazz Nina Simone, nome d'arte di Eunice Kathleen Waymon. Nina fu grande interprete di soul, blues, jazz e pianista, arrivò a pubblicare 40 album. Fu anche scrittrice e attivista per i diritti civili, ma ebbe una vita travagliata e difficile. Ebbe rapporti complicati con uomini potenti e violenti, ed è ormai noto che il marito manager la picchiasse. Nel trailer vediamo scene che ce la mostrano in ospedale, sul palco o in mezzo ad attivisti politici.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 173 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film NINA Cynthia Mort Zoe Saldana