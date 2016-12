Trailer del film Emelie Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

Michael Thelin. Cast:

Sarah Bolger, Joshua Rush, Susan Pourfar, Chris Beetem, Elizabeth Jayne Trama del Film EMELIE:

I coniugi Thompson si trovano costretti a chiedere aiuto alla loro amica Anna per tenere i figli a casa mentre loro sono fuori a festeggiare il loro anniversario di nozze. All'inizio Anna si dimostra la babysitter perfetta: i ragazzi la adorano. Ma mano a mano che passa il tempo il suo comportamento diventa sempre più strano e i piccoli si ritroveranno al centro di un incubo.



