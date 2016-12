Trailer del film Hostile Border Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

Michael Dwyer Cast:

Veronica Sixtos, Roberto Urbina, Julio Cedillo, Jorge A. Jimenez, Jesse Garcia, Maria Del Carmen Farias Trama del Film HOSTILE BORDER:

Cresciuta negli Stati Uniti, Claudia è una clandestino senza documenti che vive una una versione distorta del sogno americano. Quando viene arrestata con l'accusa di aver frodato una carta di credito, viene deportata in Messico. Nel tentativo di tornare negli Stati Uniti stringerà un pericoloso legame con un trafficante straniero, Ricky. Per Claudia sarà l'inizio di una vita fatta di scelte che un tempo riteneva impossibili.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 232 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Michael Dwyer Jesse Garcia Jorge A. Jimenez Roberto Urbina HOSTILE-BORDER Maria Del Carmen Farias Veronica Sixtos Julio Cedillo