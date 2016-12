Trailer del film Kill Command Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Fantascienza Regia:

Steven Gomez Cast:

David Ajala, Thure Lindhardt, Vanessa Kirby Trama del Film KILL COMMAND:

In un futuro prossimo dove la società è dipendente dalla tecnologia, l’uomo è contrapposto a macchine assassine. Un’unità d’assalto scelta è inviata in elicottero a un remoto impianto su un’isola fuori dai radar. Quello che inizia come un semplice addestramento per il capitano Bukes e la sua squadra affiatata si tramuta però presto in un terribile scontro all’ultimo sangue quando i soldati vengo a scoprire che il luogo è invaso da un nemico che trascende il concetto umano di male.



