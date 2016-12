Trailer del film Born To Be Blue Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Biografico Regia:

Robert Budreau Cast:

Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith Rennie, Stephen McHattie, Janet-Laine Green Trama del Film BORN TO BE BLUE:

Vita del leggendario jazzista Chet Baker: gli anni del suo ritorno sulle scene dopo un lungo periodo buio segnato dalla tossicodipendenza. Si tratta di una storia individuale tout court nella biografia filmata del grande trombettista jazz Chet Baker in Born to Be Blue di Robert Budreau. Born to Be Blue prende le mosse dall'incontro sul set di un film mai completato tra Baker e la compagna attrice Jane, che gli stette al fianco nel periodo della disintossicazione e del ritorno sulle scene dopo un'aggressione che gli fece perdere i denti e che si temeva l'avrebbe allontanato per sempre dalla musica.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 141 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Robert Budreau Ethan Hawke Carmen Ejogo BORN_TO_BE_BLUE Stephen McHattie Callum Keith Rennie Janet-Laine Green