Trailer del film A Country Called Home Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Anna Axster Cast:

Imogen Poots, Mackenzie Davis, Josh Helman, Shea Whigham, Jon Gries, Mary McCormack Trama del Film A COUNTRY CALLED HOME:

Quando scopre che il padre con cui non aveva rapporti da tempo è morto, la ventisettenne Ellie si reca in una piccola città del Texas e cerca di ripulire il pasticcio che l'uomo si è lasciato dietro. Scoprirà a poco a poco una famiglia che non sapeva di avere e un'amicizia inaspettata, che la porteranno verso un cammino di crescita e perdono.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 333 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Shea Whigham Mackenzie Davis Mary McCormack Jon Gries Josh Helman A_COUNTRY_CALLED _HOME Anna Axster Imogen Poots