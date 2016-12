Trailer del film I Am Wrath Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Azione Regia:

Chuck Russell Cast:

John Travolta, Rebecca De Mornay, Sam Trammell, Christopher Meloni Trama del Film I AM WRATH:

John Travolta veste i panni di Stanley Hill, un ingegnere disoccupato che, testimone della morte della moglie Vivian (Rebecca De Mornay), uccisa da dei teppisti in un garage, sarà distrutto dai sensi di colpa. Stanley, infatti, sarà perseguitato dal ricordo della moglie morente fra le sue braccia. Quando il detective Gibson (Sam Trammell) ed altri poliziotti corrotti si riveleranno incapaci di assicurare i colpevoli alla giustizia, Stanley ed il suo vecchio amico Dennis (Christopher Meloni) decideranno di prendere in mano la situazione.



