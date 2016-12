Trailer del film Transparent - Stagione Ii Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Jill Soloway Cast:

Jeffrey Tambor, Amy Landecker, Judith Light, Anjelica Huston, Trama del Film TRANSPARENT - Stagione II:

La serie ha vinto diversi premi e racconta i rapporti tra un padre che rivela di essere transgender e i suoi familiari, con le loro vite altrettanto complicate. La storia principale di Transparent, intorno alla quale ruotano tutte le altre, è quella di Morton L. Pfefferman, un docente di scienze politiche in pensione che rivela alla sua famiglia di essersi sempre sentito una donna e di non volere più nascondere il suo orientamento. Inizia a vestirsi con abiti femminili in pubblico e cambia nome in Maura. La rivelazione porta a diverse incomprensioni e tensioni in famiglia, soprattutto tra i tre figli di Maura: Sarah, la più vecchia, che è sposata, ha due figli e un matrimonio che non funziona più; Josh, un produttore discografico di successo e con seri problemi nel creare relazioni stabili con le donne; Ali, la più giovane, che ha invece una mentalità più aperta e un rapporto più stretto con il padre. Maura deve anche fare i conti con Shelly, la sua ex moglie.



