Trailer del film The Darkness Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Greg McLean Cast:

Kevin Bacon, Radha Mitchell, David Mazouz, Lucy Fry, Matt Walsh, Jennifer Morrison. Trama del Film THE DARKNESS:

Quando una famiglia torna a casa da una vacanza al Grand Canyon, portano involontariamente con loro una forza sovrannaturale che preda le loro paure e vulnerabilità, minacciando di distruggerli dall'interno, consumando la loro vita con conseguenze terrificanti.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 330 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Greg McLean David Mazouz Kevin Bacon Jennifer Morrison. Radha Mitchell THE DARKNESS Matt Walsh Lucy Fry