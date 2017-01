Trailer del film Sing Sneak Peek - iVid Portale dei trailer Sneak Peek





Data di uscita del film:

04/01/2017 Genere: Animazione Regia:

Garth Jennings Cast:

Voci Originali: Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Seth MacFarlane Trama del Film SING:

Ambientato in un mondo abitato solo ed esclusivamente da animali, Sing ruota attorno ad un Koala di nome Buster ormai in disgrazia dopo un passato di grandi successi teatrali. Il protagonista è un ottimista e ha un'ultima possibilità per dar vita alla più grande competizione canora del mondo; i concorrenti sono un topolino (Seth MacFarlane), una timida elefantina con il terrore del palcoscenico (Tori Kelly); una maialina che deve tenere a bada 25 figli (Reese Witherspoon); un gorilla gangster (Taron Egerton); ed una porcospina punk-rock (Scarlett Johansson).



