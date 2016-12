Trailer del film Pandemic Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

John Suits Cast:

Rachel Nichols, Mekhi Phifer, Missi Pyle, Alfie Allen, Danielle Rose Russell, Paul Guilfoyle, Pat Healy Trama del Film PANDEMIC:

Pandemic ci porta in un futuro prossimo, in cui un virus di proporzioni epiche ha sconvolto il pianeta. Ci sono più infetti che non infetti e l'umanità sta perdendo la sua presa sulla sopravvivenza. L'unica speranza per il genere umano è trovare una cura e contenere gli infetti. Lauren (Rachel Nichols) è un medico, che, dopo la caduta di New York, arriva a Los Angeles per guidare un team a caccia di civili sopravvissuti non infetti. L'obiettivo di Lauren è semplice, portare la sua squadra sul campo e salvare i sopravvissuti. Lauren e il suo team composto da Gunner (comando operativo e tattico), Denise (navigazione) e Wheeler (veicoli) indossano tute anti-contaminazione complete di videocamere in modo che le loro esperienze possano essere utilizzate per la ricerca e lasciano il complesso, ma nulla avrebbe mai potuto prepararli al terrificante caos che li attende là fuori.



