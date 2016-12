Trailer del film Cabin Fever Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Travis Zariwny Cast:

Gage Golightly, Matthew Daddario, Nadine Crocker, Dustin Ingram, Samuel Davis, Randy Schulman Trama del Film CABIN FEVER:

Remake del thriller/horror di Eli Roth , basato su una sceneggiatura di Randy Pearlstein, il film, come l’originale, segue la storia di un gruppo di 5 amici che decidono di affittare una casa in un bosco. Tuttavia i membri del gruppo cadranno vittima di un misterioso e orripilante virus che attirerà anche l’attenzione della popolazione locale.



