Trailer del film Miles Ahead Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Biografico Regia:

Don Cheadle Cast:

Don Cheadle, Ewan McGregor, Keith Stanfield, Michael Stuhlbarg, Emayatzy Corinealdi Trama del Film MILES AHEAD:

Biopic dedicato all'icona del jazz, Miles Davis. Il film si concentra sul periodo in cui Miles Davis si ritirò dalla scena pubblica. Ambientato nel 1979, comprende diversi flashback e dedica ampio spazio alla sua tumultuosa vita matrimoniale con Frances Taylor Davis.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 148 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film MILES AHEAD Don Cheadle Ewan McGregor Emayatzy Corinealdi Michael Stuhlbarg Keith Stanfield