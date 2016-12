Trailer del film Dawn Of The Planet Of The Zombies And The Giant Killer Plants On Some Serious Acid Concept Trailer - iVid Portale dei trailer Concept Trailer





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Fantascienza Regia:

Alf Lovvold Cast:

Trama del Film DAWN OF THE PLANET OF THE ZOMBIES and the Giant Killer Plants on Some Serious Acid:

La natura si è rivoltata contro l'uomo scatenando gigantesche e tentacolari piante killer e orde di zombie centometristi, c'è questo alla base del nuovo terrificante concept trailer realizzato per un thriller fantascientifico dal titolo chilometrico: Dawn of the Planet of the Zombies and the Giant Killer Plants on Some Serious Acid. Potremmo quindi sperare di vedere presto realizzato un lungometraggio di Dawn of the Planet of the Zombies and the Giant Killer Plants? Con queste premesse è del tutto possibile.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 606 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Concept Trailer Film Alf Lovvold DAWN OF THE PLANET OF THE ZOMBIES and the Giant Killer Plants on Some Serious Acid