Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Kad Merad Cast:

Kad Merad, Patrick Bosso, Venantino Venantini Trama del Film MARSEILLE:

Su insistenza del fratello Joseph che non vede da 25 anni, Paolo decide di lasciare per un paio di giorni la sua tranquilla vita in Canada per tornare a Marsiglia al capezzale del padre immobile per un incidente. Aveva lasciato la città decenni prima dopo un dramma e mai avrebbe immaginato di potere ritrovare armonia, solidarietà e gioia, anche grazie all'incontro romantico con una giovane donna.



