Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Janet Grillo Cast:

AnnaSophia Robb, Famke Janssen, Taylor Richardson, Scott Cohen, Israel Broussard Trama del Film JACK OF THE READ HEARTS:

Non avendo più l'età per restare in orfanotrofio, Jack una ragazzina cresciuta in strada, si mette nei guai con il funzionario che si occupa della sua libertà vigilata. Tenta il raggiro prendendo un impiego come assistente di una bambina autistica Glory con l'intenzione di restare solo qualche settimana per racimolare qualche dollaro, ma si sorprende lei stessa quando si rende conto di avere un impatto positivo su Glory. Nello stesso tempo la famiglia, soprattutto la madre della bambina, Kay ha un impatto positivo su Jack. Feriti, ma grintosi sopravvissuti iniziano a guarirsi un po' l'un l'altro - finchè la legge non scopre l'inganno e Jack deve scegliere tra salvarsi o aiutare qualcun altro.



