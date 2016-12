Trailer del film Meet The Blacks Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Documentario Regia:

Deon Taylor Cast:

Mike Epps, Mike Tyson, Gary Owen Trama del Film MEET THE BLACKS:

Parodia black di La notte del giudizio in cui si racconta ciò che accade durante una notte in cui i cittadini possono compiere terribili crimini senza conseguenze.



