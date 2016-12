Trailer del film A War Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Tobias Lindholm Cast:

Pilou Asb├Žk, Tuva Novotny, Dar Salim, S├Şren Malling, Charlotte Munck Trama del Film A WAR:

Claus ├Ę in Afghanistan mentre a casa la moglie cerca di tirare avanti con i loro tre figli. L'uomo viene presto arrestato per crimini di guerra: durante una missione di routine, per salvare i propri soldati durante una sparatoria con i talebani, ha ordinato di bombardare l'area ma tra le rovine degli edifici vengono ritrovati i corpi di undici persone, tra donne e bambini afghani. Al suo ritorno in Danimarca, Pedersen si ritrover├á coinvolto nel processo e nella battaglia privata per salvare la famiglia.



