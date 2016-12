Trailer del film Tumbledown Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





2016 Genere: Commedia Regia:

Sean Mewshaw. Cast:

Rose Byrne, Joe Manganiello, Jason Sudeikis, Blythe Danner, Beau Bridges Trama del Film TUMBLEDOWN:

Rimasta vedova troppo presto, Hannah (Rebecca Hall) non riesce ad andare avanti con la sua vita e con la biografia che intende scrivere sul marito defunto, Hunter Miles un cantante folk autore di un memorabile album. L'aiuto di un professore universitario (Jason Sudeikis) interessato a preservare nel tempo la memoria di Hunter, sarà l'occasione per sciogliere il dolore congelato nel freddo del Maine, e riscaldare il cuore rimasto pietrificato sotto la montagna di Tumbledown. Perché Tumbledown è il monte dove il giovane cantante ha perso la vita, e dove Hannah, invece ha perso tutta la sua luce. Da allora, vive di ricordi sbiaditi, cullati dalla musica, dalla rabbia e dalla solitudine. Rimasta a vivere nella stessa casa dove la presenza del marito aleggia in ogni angolo, ha pochi amici, un amante bruto, due cani fedeli e un lavoro precario in un piccolo villaggio che non offre distrazioni.



