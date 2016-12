Trailer del film Scouts Guide To The Zombie Apocalypse Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Christopher Landon Cast:

Halston Sage, Tye Sheridan, Patrick Schwarzenegger, Sara Malakul Lane, David Koechner Trama del Film SCOUTS GUIDE TO THE ZOMBIE APOCALYPSE:

Tre scout, alla vigilia del loro ultimo campo, scopriranno il vero significato dell'amicizia quando si troveranno a salvare la loro città da un'epidemia di zombie. Diretta dal regista Christpher Landon, la commedia horror Scouts Guide To the Zombie Apocalypse è scritta da Carrie Evans ed Emi Mochizuki, gli autori di In viaggio per il college interpretato da Martin Lawrence.



-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 85 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Halston Sage Christopher Landon SCOUTS GUIDE TO THE ZOMBIE APOCALYPSE Tye Sheridan Patrick Schwarzenegger Sara Malakul Lane David Koechner