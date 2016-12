Trailer del film Backtrak Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Michael Petroni Cast:

Adrien Brody, Sam Neill, Bruce Spence, Anna Lise Phillips, Jenni Baird, Chloe Bayliss. Trama del Film BACKTRAK:

Peter Bowers è uno psicologo che prende a cuore i problemi dei suoi pazienti. Un giorno comincia a sospettare qualcosa riguardo alcuni pazienti: scopre così che tutti loro sono che i fantasmi delle persone morte in un incidente di venti anni prima. Peter mette in dubbio la sua lucidità mentale e decide di staccare pr un po' dal lavoro, torna nella sua città d'origine per riposarsi ma sarà lì che scoprirà una verità sconcertante.



