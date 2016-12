Trailer del film Theeb Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Naji Abu Nowar Cast:

Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein Salameh, Marji Audeh, Jack Fox Trama del Film THEEB:

Deserto di Wadi Rum, 1916. Theeb è un ragazzino beduino di pochi anni e di grande curiosità. Orfano di padre, è cresciuto da Hussein, il fratello maggiore, che lo inizia alla caccia e ai principi della vita nomade. Le sue giornate, scandite da esplorazioni e momenti ludici, sono interrotte dall'arrivo di un ufficiale inglese che chiede rifugio e aiuto per raggiungere un antico pozzo lungo la strada battuta dai pellegrini diretti alla Mecca. La legge dei beduini, che accoglie e protegge i propri ospiti, 'ordina' a Hussein di condurre l'ufficiale a destinazione. Theeb, intrigato dallo straniero e dalla scatola 'magica' che porta con sé, decide di seguirli di nascosto. Scoperto molto presto, ma troppo tardi per riportarlo all'accampamento nomade, Theeb intraprenderà un viaggio avventuroso al termine del quale niente per lui sarà più lo stesso.



