Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

Gary Lundgren Cast:

Sam Daly, Simon Templeman, Leilani Sarelle Trama del Film BLACK ROAD:

Black Road è ambientato nel 2029 e segue la vicenda di un ex-militare sbandato che, nello stato senza legge di Jefferson, rischia la vita per proteggere una donna dal suo pericoloso ex.



